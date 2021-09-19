انفجار عبوة ناسفة شرقى بغداد دون إصابات

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد - إن عبوة ناسفة كانت موضوعة أسفل سيارة مدنية انفجرت فى حى التجار بمنطقة الشعب شرقى العاصمة بغداد. وأشار إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

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