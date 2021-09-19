وزير الداخلية الأردنى: العلاقات مع العراق أصبحت أكثر تقدما وانفتاحا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الداخلية الأردنى مازن الفراية، أن علاقات بلاده مع العراق تجاوزت العلاقات البينية القائمة بين الدول، إلى آفاق اكثر تقدما وانفتاحا وتطورا على المستويين الرسمى والشعبى.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جاء لدى استقبال الفراية اليوم الأحد، نظيره العراقى عثمان الغانمى والوفد المرافق، حيث بحث الجانبان، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر، وتبادل المعلومات، وتطوير عمليات التبادل التجارى عبر معبر الكرامة الحدودى "طريبيل" والاستثمار، وتنشيط الحركة السياحية، وتسهيل اجراءات الإقامة ومنح التأشيرات، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالطلبة والجالية العراقية فى عمان.

وقال الفراية إن توجيهات القيادة تركز باستمرار على التوسع فى مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات وخاصة الأمنية والاقتصادية، وبما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكدا أن هذه الزيارة تكتسب معانى خاصة ودلالات معينة تعكس حجم العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين؛ قيادة وحكومة وشعبا، وأن الأردن والعراق يمثل كل منهما رئة للآخر.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة فى اتخاذ كل ما شأنه تذليل أية عقبات قد تواجه سير العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى السماح أخيرا بدخول الشاحنات مباشرة، وتسهيل حركة التجارة والتنقل وتطوير اجراءات منح التأشيرات والإقامات إلكترونيا.

وأبدى وزير الداخلية استعداد الوزارة لتذليل أية عقبات أو معوقات قد تواجه الأشقاء العراقيين أثناء دخولهم إلى المملكة واقامتهم فيها وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

من جانبه، قال الوزير العراقى، إن الأردن والعراق يرتبطان بعلاقات أخوة قديمة وراسخة وأواصر تاريخية تستدعى باستمرار المضى قدما لتطويرها عبر التنسيق والتشاور المشترك فى مجالات تبادل الخبرات التدريبية والمعلوماتية والأدلة الجنائية واستخدام التكنولوجيا الأمنية، مؤكدا أن العراق بدأ بالتعافى والعودة إلى محيطه العربى والإقليمى.

وأشار إلى أن زيارته للأردن تأتى بهدف بحث التسهيلات اللازمة لانسيابية الحركة فى مجال التجارة والاستثمار وتسهيل حركة التنقل بين البلدين ومعالجة بعض الصعوبات التى تتعلق بالجالية العراقية المقيمة بالمملكة عمان وخاصة الغرامات المترتبة عليهم جراء إقامتهم فى المملكة، إضافة إلى إعادة النظر بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام 2005 بحيث يتم تطويرها والتوسع فى مجالات التعاون الموجودة فيها لتشمل بنودا أخرى تحقق مصالحهما المشتركة.

وفى نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور وعقد اللقاءات الثنائية كلما اقتضت الضرورة لمعالجة أية تطورات أو قضايا قد تنشأ بين الحين والآخر.