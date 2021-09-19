رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 الجديد موقع وزارة التربية والتعليم السودانية يجيب عن موعد النتيجة

متى موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021؟، يبحث الطلاب في جميع ولايات السودان عن رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 للعام الدراسي الماضي 2021/2020، والذي أصبح من أكثر مواضيع البحث لدى جميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات يوم 2021/06/19، في ظل ظروف غاية في الصعوبة بسبب وباء كوفيد 19، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت على لسان سامي الباقر، مدير المكتب التنفيذي بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة بدأت عملية التصحيح للامتحانات يوم 2021/08/16 الماضي، بواسطة ألأكثر من 8200 مصحح وعامل وإداري جميعهم يعملون على قلب رجل واحد، لكي يتم الانتهاء من عملية التصحيح وبالفعل تم الانتهاء من التصحيح والمراجعات النهائية والرصد، ولم يتبقى سوى توقيع السيد وزير التربية والتعليم وبعدها ترفع النتيجة عبر موقع الوزارة الذي تم تجهيزه.رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021
أعلن الباقر أن النتائج سوف يتم الاستعلام عنها إلكترونياً، من خلال موقع وزارة التربية المحدث الجديد الذي أدخلت الوزارة العديد من التحسينات عليه كي يتحمل الضغط المنتظر من قبل مئات الآف من الطلاب، في جميع الولايات السودانية يكفي أن تعرف أن ولاية الخرطوم وحدها بها 157 ألف و755 طالب وطالبة، أدوا أمتحانات الشهادة السودانية العام الدراسي الماضي، وفيما يللي رابط استخراج النتيجة وألية الاستعلام الإلكتروني.نتيجة الشهادة السودانية 2021/2020
- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
- الضغط على زر نتيجة الشهادة السودانية 2021.
- تسجيل بيانات الطالب أو الطالبة ” الاسم، رقم الجلوس، اسم الولاية، الرقم الوطني”.
- الضغط على زر عرض النتيجة لتظهر كافة تفاصيل النتيجة.
رابط الاستعلام هو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية، الذي قامت الجهات المعنية في الحكومة “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” بعمل تحديثات كبيرة علي من أجل أن يكون جاهز لعرض النتائج، وفيما يلي بعض الأرقام والإحصائيات حول نتيجة الثانوية العامة السودانية 2021.وزارة التربية والتعليم السودانية
- بدأت الامتحانات يوم 2021/06/19.
- بدأت عملية التصحيح يوم 2021/08/16.
- عدد المعلمين الذين قاموا بعملية التصحيح والتدقيق للنتائج 6000 معلم.
- رفعت وزارة التربية والتعليم مقابل تصحيح ورقة الامتحان إلي 124 جنية سوداني من أجل مكافأة المعلمين.
- عدد المراكز بمحلية الخرطوم 130 مركز.
- عدد طلاب الشهادة السودانية بولاية الخرطوم 157 ألف 755 طالب وطالبة.
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متى موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021؟، يبحث الطلاب في جميع ولايات السودان عن رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 للعام الدراسي الماضي 2021/2020، والذي أصبح من أكثر مواضيع البحث لدى جميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات يوم 2021/06/19، في ظل ظروف غاية في الصعوبة بسبب وباء كوفيد 19، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت على لسان سامي الباقر، مدير المكتب التنفيذي بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة بدأت عملية التصحيح للامتحانات يوم 2021/08/16 الماضي، بواسطة ألأكثر من 8200 مصحح وعامل وإداري جميعهم يعملون على قلب رجل واحد، لكي يتم الانتهاء من عملية التصحيح وبالفعل تم الانتهاء من التصحيح والمراجعات النهائية والرصد، ولم يتبقى سوى توقيع السيد وزير التربية والتعليم وبعدها ترفع النتيجة عبر موقع الوزارة الذي تم تجهيزه.رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021
أعلن الباقر أن النتائج سوف يتم الاستعلام عنها إلكترونياً، من خلال موقع وزارة التربية المحدث الجديد الذي أدخلت الوزارة العديد من التحسينات عليه كي يتحمل الضغط المنتظر من قبل مئات الآف من الطلاب، في جميع الولايات السودانية يكفي أن تعرف أن ولاية الخرطوم وحدها بها 157 ألف و755 طالب وطالبة، أدوا أمتحانات الشهادة السودانية العام الدراسي الماضي، وفيما يللي رابط استخراج النتيجة وألية الاستعلام الإلكتروني.نتيجة الشهادة السودانية 2021/2020
- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
- الضغط على زر نتيجة الشهادة السودانية 2021.
- تسجيل بيانات الطالب أو الطالبة ” الاسم، رقم الجلوس، اسم الولاية، الرقم الوطني”.
- الضغط على زر عرض النتيجة لتظهر كافة تفاصيل النتيجة.
رابط الاستعلام هو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية، الذي قامت الجهات المعنية في الحكومة “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” بعمل تحديثات كبيرة علي من أجل أن يكون جاهز لعرض النتائج، وفيما يلي بعض الأرقام والإحصائيات حول نتيجة الثانوية العامة السودانية 2021.وزارة التربية والتعليم السودانية
- بدأت الامتحانات يوم 2021/06/19.
- بدأت عملية التصحيح يوم 2021/08/16.
- عدد المعلمين الذين قاموا بعملية التصحيح والتدقيق للنتائج 6000 معلم.
- رفعت وزارة التربية والتعليم مقابل تصحيح ورقة الامتحان إلي 124 جنية سوداني من أجل مكافأة المعلمين.
- عدد المراكز بمحلية الخرطوم 130 مركز.
- عدد طلاب الشهادة السودانية بولاية الخرطوم 157 ألف 755 طالب وطالبة.
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