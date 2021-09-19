“الان” التسجيل في منصه ريف للمتقاعدين reef.gov.sa ١٢ صفر ١٤٤٣ هـ

اعلنت منصه ريف عبر مواقف التواصل الاجتماعي من خلال حسابها الالكتروني علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انه علي من يرغب في معرفه خطوات التسجيل في برنامج ريف عليه ان يتواصل مع الارقام الاتيه الخاصه بالمركز التابع للبرنامج وذلك في اوقات العمل الموافقه ليوم الاحد حتي يوم الخميس من 8:00ص حتى 4:00م , بالاتصال علي الرقم الموحد 19930 , للاستفسار بخصوص خطوات التسجيل لمنصه ريف للمتقاعدين .

شروط دعم ريف للمتقاعدين

واوضحت منصه ريف علي حسابها علي توتر بعض الشروط الازمه للتسجيل لدعم ريف للمتقاعدين وتأتي الشروط كالاتي :-

ان يكون عمر الشخص 21 سنه علي الاقل ولا يقل عن ذلك

ان يكون دخله الشهري محدود لا يتعدي مبلغ 9000 ريال سعودي

الا يتعدي مجموع برامج الدعم المالي عن ثلاثه برامج

عدم تعدي مبلغ الدعم المالي المباشر عن 54 الف ريال سعودي

عدم تجاوز الشروط الصحيه والفنيه المشروطه من البرنامج

امتلاك الباحث لحساب نشط بأسم المتقدم وان يكون مسجلا في المنصه الالكترونيه

اتمام البيانات الشخصيه المطلوبه من خلال المنصه ورفع الطلب علي المنصه

احضار وثيقه العمل الحر من خلال وزاره الموارد البشريه

والجدير بالذكر ان فتره التسجيل الخاصه بالمتقدمين ستكون متوفره خلال الفترات الاتيه وعلي المتقدم ان يقوم بتسجيل بياناته الشخصيه كامله بنفسه ولا يوكل احد لتسجيل بياناته

الدخول علي الرابط الرسمي الرئيسي دعم ريف الضغط علي كلمة “طلب الدعم” ادراج كافة البيانات والمعلومات المطلوبة النقر علي كلمة “تسجيل” ادخال الحساب المصرفي الخاص بالباحث اختيار احد البرامج المعروضه المقدمه من دعم ريف ادخال رمز التحقق بعد استلامه كأحد من الاجراءات الاحترازيه للتأكيد علي انك المتقدم الرئيسي وليس شخص اخر النقر علي “حفظ”

طريقة التسجيل في منصه ريف للمتقاعدين

بعد اتمام هذه الخطوات يمكنك الاستعلام عن الدعم الشهري من حين لاخر او التواصل مع احد ممثلي خدمه العمله بالاتصال علي رقم 19930 مع العلم ان مواعيد العمل تكون من يوم الاحد حتي يوم الخميس من الساعه 8 صباحًا وحتي الساعه 4 مساءً والمتابعه اولا بأول لمعرفه كل جديد في منصه دعم ريف للمتقاعدين .