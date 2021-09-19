“الان” التسجيل في منصه ريف للمتقاعدين reef.gov.sa ١٢ صفر ١٤٤٣ هـ

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اعلنت منصه ريف عبر مواقف التواصل الاجتماعي من خلال حسابها الالكتروني علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انه علي من يرغب في معرفه خطوات التسجيل في برنامج ريف عليه ان يتواصل مع الارقام الاتيه الخاصه بالمركز التابع للبرنامج وذلك في اوقات العمل الموافقه ليوم الاحد حتي يوم الخميس من 8:00ص حتى 4:00م , بالاتصال علي الرقم الموحد 19930 , للاستفسار بخصوص خطوات التسجيل لمنصه ريف للمتقاعدين .شروط دعم ريف للمتقاعدين
واوضحت منصه ريف علي حسابها علي توتر بعض الشروط الازمه للتسجيل لدعم ريف للمتقاعدين وتأتي الشروط كالاتي :-
- ان يكون عمر الشخص 21 سنه علي الاقل ولا يقل عن ذلك
- ان يكون دخله الشهري محدود لا يتعدي مبلغ 9000 ريال سعودي
- الا يتعدي مجموع برامج الدعم المالي عن ثلاثه برامج
- عدم تعدي مبلغ الدعم المالي المباشر عن 54 الف ريال سعودي
- عدم تجاوز الشروط الصحيه والفنيه المشروطه من البرنامج
- امتلاك الباحث لحساب نشط بأسم المتقدم وان يكون مسجلا في المنصه الالكترونيه
- اتمام البيانات الشخصيه المطلوبه من خلال المنصه ورفع الطلب علي المنصه
- احضار وثيقه العمل الحر من خلال وزاره الموارد البشريه
والجدير بالذكر ان فتره التسجيل الخاصه بالمتقدمين ستكون متوفره خلال الفترات الاتيه وعلي المتقدم ان يقوم بتسجيل بياناته الشخصيه كامله بنفسه ولا يوكل احد لتسجيل بياناتهطريقة التسجيل في منصه ريف للمتقاعدين
- الدخول علي الرابط الرسمي الرئيسي دعم ريف
- الضغط علي كلمة “طلب الدعم”
- ادراج كافة البيانات والمعلومات المطلوبة
- النقر علي كلمة “تسجيل”
- ادخال الحساب المصرفي الخاص بالباحث
- اختيار احد البرامج المعروضه المقدمه من دعم ريف
- ادخال رمز التحقق بعد استلامه كأحد من الاجراءات الاحترازيه للتأكيد علي انك المتقدم الرئيسي وليس شخص اخر
- النقر علي “حفظ”
بعد اتمام هذه الخطوات يمكنك الاستعلام عن الدعم الشهري من حين لاخر او التواصل مع احد ممثلي خدمه العمله بالاتصال علي رقم 19930 مع العلم ان مواعيد العمل تكون من يوم الاحد حتي يوم الخميس من الساعه 8 صباحًا وحتي الساعه 4 مساءً والمتابعه اولا بأول لمعرفه كل جديد في منصه دعم ريف للمتقاعدين .
الوسوم
اعلنت منصه ريف عبر مواقف التواصل الاجتماعي من خلال حسابها الالكتروني علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انه علي من يرغب في معرفه خطوات التسجيل في برنامج ريف عليه ان يتواصل مع الارقام الاتيه الخاصه بالمركز التابع للبرنامج وذلك في اوقات العمل الموافقه ليوم الاحد حتي يوم الخميس من 8:00ص حتى 4:00م , بالاتصال علي الرقم الموحد 19930 , للاستفسار بخصوص خطوات التسجيل لمنصه ريف للمتقاعدين .شروط دعم ريف للمتقاعدين
واوضحت منصه ريف علي حسابها علي توتر بعض الشروط الازمه للتسجيل لدعم ريف للمتقاعدين وتأتي الشروط كالاتي :-
- ان يكون عمر الشخص 21 سنه علي الاقل ولا يقل عن ذلك
- ان يكون دخله الشهري محدود لا يتعدي مبلغ 9000 ريال سعودي
- الا يتعدي مجموع برامج الدعم المالي عن ثلاثه برامج
- عدم تعدي مبلغ الدعم المالي المباشر عن 54 الف ريال سعودي
- عدم تجاوز الشروط الصحيه والفنيه المشروطه من البرنامج
- امتلاك الباحث لحساب نشط بأسم المتقدم وان يكون مسجلا في المنصه الالكترونيه
- اتمام البيانات الشخصيه المطلوبه من خلال المنصه ورفع الطلب علي المنصه
- احضار وثيقه العمل الحر من خلال وزاره الموارد البشريه
والجدير بالذكر ان فتره التسجيل الخاصه بالمتقدمين ستكون متوفره خلال الفترات الاتيه وعلي المتقدم ان يقوم بتسجيل بياناته الشخصيه كامله بنفسه ولا يوكل احد لتسجيل بياناتهطريقة التسجيل في منصه ريف للمتقاعدين
- الدخول علي الرابط الرسمي الرئيسي دعم ريف
- الضغط علي كلمة “طلب الدعم”
- ادراج كافة البيانات والمعلومات المطلوبة
- النقر علي كلمة “تسجيل”
- ادخال الحساب المصرفي الخاص بالباحث
- اختيار احد البرامج المعروضه المقدمه من دعم ريف
- ادخال رمز التحقق بعد استلامه كأحد من الاجراءات الاحترازيه للتأكيد علي انك المتقدم الرئيسي وليس شخص اخر
- النقر علي “حفظ”
بعد اتمام هذه الخطوات يمكنك الاستعلام عن الدعم الشهري من حين لاخر او التواصل مع احد ممثلي خدمه العمله بالاتصال علي رقم 19930 مع العلم ان مواعيد العمل تكون من يوم الاحد حتي يوم الخميس من الساعه 8 صباحًا وحتي الساعه 4 مساءً والمتابعه اولا بأول لمعرفه كل جديد في منصه دعم ريف للمتقاعدين .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الان” التسجيل في منصه ريف للمتقاعدين reef.gov.sa ١٢ صفر ١٤٤٣ هـ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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