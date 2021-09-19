سنغافورة تشجع مرضى كورونا الشباب على التعافى بالمنازل

جدة - نرمين السيد - ودعا كونج - فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى (الفيسبوك)، وفقًا لشبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية اليوم الأحد - المواطنين الشباب الملقحين بشكل كامل ضد الفيروس على التعافى من الإصابة فى المنزل.

وأضاف: "أن 98% من تلك الحالات لا تظهر عليها أعراض أو تعانى من أعراض بسيطة حتى تماثلها التام للشفاء، ولا يمكن تحميل المستشفيات والعاملين بمجال الرعاية الصحية بالأعباء فى هذه المرحلة"، مشيرًا إلى أن هذا هو التحدى الأكبر لوزارة الصحة فى الوقت الحالى.

وبدأت وزارة الصحة فى توزيع المرضى على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدلا من المستشفيات حتى تظل أسرة المستشفيات بأقسام الحوادث والطوارئ متاحة لمن هم فى حاجة إليها.

يُشار إلى أن سنغافورة قد شهدت تزايدًا مستمرًا فى عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، وسجلت السلطات 1.000 إصابة أمس السبت.