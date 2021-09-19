20 ألف ريال لدى إمكان للسعودي والمقيم ودون الحاجة لتحويل الراتب

20 ألف ريال سعودي الآن لدى شركة إمكان للتمويل حيث يستطيع المواطن السعودي وأيضاً المقيم الحصول على تمويل شركة إمكان بالمملكة فشركة إمكان توفر العديد من المنتجات التمويلية الميسرة وكذلك المتوافقة مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية وفي هذا المقال سوف نتعرف على تمويل المشتريات لدى شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية.

20 ألف ريال للسعودي والمقيم لدى شركة إمكان للتمويل

تقدم شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية العديد من المنتجات التمويلية حيث توفر القرض الشخصي الميسر وكذلك التمويل الشخصي الإضافي و تمويل المشتريات والذى سوف نتحدث عنه في مقال اليوم.

مزايا قرض المشتريات لدى شركة إمكان بالمملكة

صممت شركة إمكان للتمويل بالمملكة تمويل المشتريات بمزايا تتوافق مع احتياجات العملاء ويستطيع الحصول عليه سواء السعودي وأيضاً العميل المقيم بالسعودية ويتميز هذا التمويل بالآتي

تمويل المشتريات لدى شركة إمكان لا يشترط تحويل الراتب لدى إمكان.

يتميز أيضاً تمويل المشتريات من إمكان بأن متاح للمواطن السعودي وكذلك المقيم بالسعودية.

تمويل المشتريات متاح بحد أقصى 20 ألف ريال سعودي للمواطن السعودي وكذلك متاح بحد أقصى 10000 ريال سعودي للعميل الغير سعودي.

يتميز تمويل المشتريات أيضاً فترة سداد للتمويل تبدأ من ثلاثة أشهر وربما تصل حتى 24 شهر.

قرض المشتريات لدى إمكان أيضاً لا يحتاج إلى اعتماد جهة العمل.

شروط تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل

تمويل المشتريات من إمكان متاح للعملاء سواء السعوديين وكذلك المقيمين بالمملكة العربية السعودية وتمويل المشتريات أيضاً به العديد من المزايا ولكن متوفر بأبسط الشروط والتى سوف نتعرف عليها معاً وهي

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عام وأيضاً لا يزيد عن 70 عام وقت طلب التمويل.

يشترط أيضاً أن يكون المواطن السعودي المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

كذلك يشترط أن يكون العميل المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

ولابد أيضاً أن يكون العميل المقيم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة إمكان والتأكد من رقم الهاتف.

ثم يتم إدخال قيمة المشتريات التى يرغب العميل في الحصول عليها.

كذلك كتابة كل البيانات المطلوبة.

بعد الموافقة على طلب التمويل يتم التوقيع إلكترونياً.

طريقة الحصول على تمويل المشتريات لدى إمكان للتمويل