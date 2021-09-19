مباشر للأفراد بنك الراجحي وطرق تسجيل الدخول والتفعيل للحساب

إن خدمة مباشر للأفراد الراجحي هي أحد أهم الخدمات الإلكترونية التي يقوم بنك الراجحي بتقديمها لعملاءه داخل المملكة العربية السعودية، وهذا من أجل تسهيل جميع الخدمات المصرفية من مكان لآخر والإنتهاء منها في اسرع وقت اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة، مما يسهل قضاء حاجات المواطنين السعوديين وأيضا المقيمين داخل المملكة والعمل على توفير الوقت والجهد لهم، بالإضافة إلى ذلك تحسين جودة العمل والانتاج ومواكبة العصر الحديث.

طريقه فتح حساب بنك الراجحي:

يعمل بنك الراجحي على توفير خدمة فتح وتفعيل حساب الراجحي مباشر للأفراد والشركات، وهذا عن طريق الانترنت، وهذا أيضاً مع الاستمتاع بكافة خدمات البنك التي يقدمها ولكن بشكل إلكتروني، وهو ما يعمل البنك على تقديمه من خلال خدمة مباشر، وللقيام بفتح حساب في بنك الراجحي فهناك عدد من الخطوات التي يجب عليك اتباعها وهي:

أولاً يجب تسجيل الدخول على موقع بنك الراجحي الرسمي على الانترنت.

ثانياً يجب أن يتم اختيار بند الخدمات المصرفية الإلكترونية بالقيام بالنقر عليه

ثالثاً قم باختيار بند صفحة المباشر للافراد.

رابعاً شرط أن يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة للتحقق وهي:

رقم البطاقة للصرف الآلي. الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي. أيضا رقم حسابك في بنك الراجحي.

كما يجب النقر على زر تسجيل الدخول في خدمة مباشر للأفراد.

يمكنك القيام بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم عليك تأكيد كلمة المرور.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة على جوالك يوجد بها رمز التفعيل عبر الرسائل النصية القصيرة وذلك لتأكيد التسجيل.

في النهاية وبعد القيام بتلك الخطوة يكون قد اكتمل التسجيل في خدمة الراجحي للأفراد، وبالتالي يمكنك الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية بكل أمان وأنت في أي مكان.

خدمه مباشر بنك الراجحي للأفراد والشركات:

خدمة الراجحي مباشر هي عبارة عن خدمة مقدمه من بنك الراجحي لرجال الأعمال والشركات من أجل تسهيل إجراء الخدمات المصرفية بكل أمان، التسجيل في خدمة الراجحي يطلب من الشركات إدخال كلمة السر والمكونة من آخر ستة أرقام من رقم الإقامة أو الهوية الشخصية.