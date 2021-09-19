خصم يصل إلى 53%.. شاهد أقوى عروض العثيم الأسبوعية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91

تحت شعار الوطن مهد أمجادنا بمناسبة اليوم الوطني السعودي رقم 91، يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة الاستفادة من أقوى عروض العثيم الأسبوعية على السلع الغذائية والمنظفات والأدوات المنزلية، وغيرها من المنتجات التي تتميز بها هذه السلسلة التجارية، فيما تصل قيمة التخفيضات إلى 53% على بعض المنتجات، لذا تحظى هذه العروض باهتمام كبير ومتابعة أول بأول من العملاء في جميع أنحاء المملكة.

أقوى عروض العثيم الأسبوعية 1443

وننشر أقوى عروض العثيم الأسبوعية 1443هـ، التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الجاري أو حتى نفاذ الكمية، حيث نستعرض إليكم كتالوج العروض كاملاً بالصور والذي يتضمن العروض الأسبوعية وكذلك عروض الأركان أيضاً والعروض الخاصة بفروع الرياض كذلك، وذلك على النحو التالي:

3 حبات تونة هناء خفيف 185 جم، بسعر 12.95 ريال، بدلا من 17.25 ريال، بتخفيض 28%.

برطمان شيكولاتة نوتيلا، 825 جرامًا، بسعر 22.95 ريال، بدلا من 36.95 ريال، بتخفيض 38%.

علبة بسكويت ريتز مالح، بسعر 13.25 ريال، بدلا من 17.75 ريال، بتخفيض 25%.

علبة عسل نحل، 500 جم، بسعر 32.95 ريال، بدلا من 41.50 ريال، بتخفيض 21%.

كرتونة مياه شرب بيرين، بسعر 15.95 ريال، بدلا من 21.75 ريال، بتخفيض 27%.

علبة طحينة الكسيح الذهبية، بسعر 19.95 ريال، بدلا من 30.75 ريال، بتخفيض 35%.

كيس أرز فيكتو سيلا، 5 كم، بسعر 24.95 ريال، بدلا من 36.75 ريال، بتخفيض 32%.

علبة شامبو دوف، 600 مل، بسعر 14.95 ريال، بدلا من 31.50 ريال، بتخفيض 53%.

رقم خدمة عملاء العثيم

ومن الممكن الاتصال على ممثلي خدمة العملاء في العثيم للتعرف إلى تفاصيل العروض الجديدة، وموعد نزولها للذهاب إلى أقرب فرع وشراء الاحتياجات الأساسية للأسرة، وذلك على النحو التالي:

رقم الهاتف الخاص بخدمة العملاء، 00966112547000، ويمكن الاتصال عليه من أي مكان داخل السعودية.

أو من خلال رقم الهاتف 920000702 في أي مكان في السعودية.

أو التواصل من خلال الفاكس عبر الرقم التالي: 00966114933264.

أو رقم الفاكس 4937778 بتحويله 2225.

كما يمكن التواصل عبر مركز خدمة العملاء على صندوق البريد 41700 الرياض 11531.

وفي نفس السياق، فقد افتتحت أسواق العثيم اليوم الأحد أحدث فروع لها في مكة المكرمة ليصل بذلك عدد فروع أسواق عبد الله العثيم بنحو 260 فرع منتشرين في جميع أنحاء المملكة.

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