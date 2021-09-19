دوت الخليج -

مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى. مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصىجدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى. وذكرت وكالة الانبار الفلسطينية (وفا) أن 48 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

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