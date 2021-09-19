موقع مراقبة يرصد شحنة وقود إيرانية ثالثة إلى لبنان

كشف موقع مراقبة حركة السفن "تانكر تراكرز" أن شحنة وقود إيرانية ثالثة في طريقها إلى الموانئ السورية لتُنقل حمولتها لاحقا إلى لبنان.

ويأتي ذلك بعد ساعات من نفي السلطات اللبنانية طلب شحنات من الوقود الإيراني، ووصفته بأنه انتهاك لسيادتها.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نقلت عن مصادر مطلعة، الأحد، أن رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، نجيب ميقاتي، لم يطلب أي شحنة وقود من إيران، لحل أزمة المحروقات الخانقة في البلاد.

ويأتي ذلك بعدما ذكر مسؤولون إيرانيون بأن طهران أرسلت شحنات الوقود إلى لبنان عن طريق سوريا، بناء لطلب من السلطات اللبنانية.

وكان ميقاتي قد اعتبر في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، قبل يومين، بأن شحنة الوقود التي أدخلتها ميليشيات حزب الله إلى البلاد "انتهاك لسيادة لبنان".

وبالرغم من معارضة ميقاتي، تستمر إيران بإرسال شحنات الوقود إلى لبنان، عبر سوريا، وهو ما أظهره موقع مراقبة السفن، الأحد.