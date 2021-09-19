ماكرون عن بوتفليقة: "وجه كبير" للجزائر و"شريك لفرنسا"

وصف إيمانويل ماكرون، الأحد، الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي توفي الجمعة عن 84 عاما، بأنه "وجه كبير" في الجزائر المعاصرة و"شريك لفرنسا" خلال أعوامه العشرين في الحكم.
وصدر البيان تزامنا مع إقامة مراسم جنازة بوتفليقة، الذي أجبر على الاستقالة في الثاني من أبريل 2019، في الجزائر العاصمة بحضور خلفه عبد المجيد تبون وشخصيات أخرى.
وأضاف ماكرون: "مع رحيل عبد العزيز بوتفليقة ينطفئ وجه كبير في التاريخ المعاصر للجزائر. لا يمكن فصل حياته عن هذا التاريخ".
وأكد أن الرئيس الراحل "شارك في النضال من أجل استقلال بلاده، ثم جسد السياسة الخارجية الطموحة للجزائر".
وتابع: "وبعدما أصبح رئيسا للدولة، كان عبد العزيز بوتفليقة شريكا أساسيا لفرنسا التي أراد أن يقيم علاقة جديدة معها".
وكان ماكرون التقى بوتفليقة إبان رئاسته خلال زيارة رسمية قام بها للجزائر في ديسمبر 2017.
وتعيش الجزائر اليوم الثالث من الحداد الوطني الذي أعلن عنه الرئيس تبون تكريما لروح بوتفليقة، كما نكست الأعلام للتعبير عن تقديرها وحزنها لرحيل الرئيس السابق.
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