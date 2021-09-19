فرنسا وسويسرا تنفيان إلغاء قمة بين رئيسيهما بسبب صفقة مقاتلات

جدة - نرمين السيد - نفت فرنسا وسويسرا صحة التقارير عن إلغاء اجتماع قمة بين رئيسيهما إيمانويل ماكرون، وغى بارميلين، بسبب خلاف متعلق بصفقة أبرمتها سويسرا لاقتناء مقاتلات أمريكية متطورة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأعلن قصر الإليزيه، حسب ما نقلت عنه اليوم الأحد وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس": "لم يتم إلغاء القمة، وبالأخص لم يحصل ذلك للأسباب المذكورة".

وفى الوقت نفسه، أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن موعد القمة لم يحدد بعد بشكل نهائى، موضحة أن ماكرون وافق مبدئيا أوائل العام الجارى على لقاء بارميلين، واقترح الجانب السويسرى عقد الاجتماع فى نوفمبر، غير أن باريس أبلغته فى الصيف أن تنظيم اللقاء فى هذا الموعد قد يكون مهمة صعبة.

بدوره، أصر مكتب الرئيس السويسرى أن تغيير الخطط المطروحة لا يعنى إلغاء اللقاء المتفق عليه لأن جدوله لم يتم إتمامه بعد.

ويأتى ذلك بعد أن أفادت صحيفتا "Le Matin Dimanche" و "SonntagsZeitung" السويسريتان نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن الفرنسيين قرروا إلغاء القمة بسبب غضبهم إزاء سلوك سويسرا بعد إبرامها فى يونيو صفقة لاقتناء 36 مقاتلة من طراز "إف-35 أى" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.

ووفقا للصحيفتين، اتهمت باريس وزارة الدفاع السويسرية بمواصلة التفاوض مع منتجى أسلحة آخرين، منهم شركة "رافال" الفرنسية، حتى بعد تبنيها قرار اقتناء المقاتلات الأمريكية.

وتأتى هذه التطورات على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة التى اندلعت بين فرنسا من جانب وأستراليا والولايات المتحدة من جانب آخر، إثر إلغاء حكومة كانبيرا صفقة غواصات كبرى مع باريس، بسبب إنشائها تحالفا دفاعيا جديدا مع واشنطن ولندن، تقتنى أستراليا بموجبه غواصات أمريكية تعمل بالوقود النووى، بدلا من الغواصات الفرنسية العاملة بالديزل والكهرباء.