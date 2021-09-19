الأمم المتحدة تندد بإعدام ميليشيا الحوثي لـ 9 أشخاص في اليمن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن أسفه بشدة لإعدام الحوثيين 9 أشخاص بينهم قاصر.

وقال بيان الأمم المتحدة عن الجريمة الحوثية : "أفعال الحوثيين ناجمة عن إجراءات قضائية لا تستوفي متطلبات المحاكمة العادلة".

وأعدمت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، 9 أشخاص، أمس السبت، رميا بالرصاص في ميدان عام وسط العاصمة صنعاء.

واتهمت ميليشيا الحوثي هؤلاء الأشخاص بالضلوع في مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، في غارة جوية بالحديدة شنها التحالف العربي في اليمن، في أبريل عام 2018.

وقالت وكالة “سبأ” الحوثية إنه تم تنفيذ الحكم عليهم عقب قرار المحكمة بمعاقبة المتهمين، بينهم شخص قاصر، بالإعدام حدا وقصاصا وتعزيزا.