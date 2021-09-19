الآن.. رابط تسجيل منصة أمان Amen Social Tn inscription في تونس لمنحة 300 دينار

يستعرض لكم ثقفني، رابط التسجيل في منصة أمان التونسية، وذلك للتسجيل للحصول على منحة 300 دينار، حيث يبحث الكثير من المواطنين التونسيين عن الرابط المخصص للتسجيل، وقد أطلقت الحكومة التونسية هذه المنصة لكي تساعد عشرات الآلاف من الأسر والأفراد أصحاب الدخل المحدود لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، خاصة بعد ما سببه تفشى الوباء العالمي من شلل في اقتصاد البلاد، وتحرص الحكومة على الوقوف على مسؤولياتها أمام مواطنين من خلال مساعتدعم بالدعم المالي، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم شرح التسجيل في منصة أمان بالخطوات التفصيلية.

أعلنت الحكومة التونسية عن الفئات التي ستستفيد من منحة 300 دينار تونسي، حيث يستحق المواطنين الذي لا يتجاوز دخلهم الشهري 180 دينار المنحة، كما وسيحصل أيضا المواطنين الذي لا يمتلكون تغطية مالية بالاضافة إلى الأسر التي دخلها الشهري يقل عن 300 دينار، ويتم التسجيل بطريقة إلكترونية، وذلك عبر منصة أمان التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، وذلك وفقا للشروط التي أعلنتها، وسيتم منح المنحة لكافة المواطنين والعائلات المستوفية للشروط المعلنة، وسيتم التأكد من كافة البيانات الخاصة بالمواطنين المسجلين.

خطوات التسجيل منصة أمان Amen Social Tn inscription في تونس

نتابع معكم شرح وطريقة التسجيل في منصة أمان التونسية، حيث تسائل الكثير من المواطنين عن آلية التسجيل، وتتمثل في عدد من الخطوات السهلة والبسيطة، وللتسجل في المنصة قم باتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى، زيارة رابط الموقة الإلكتروني لمنصة أمان من خلال الرابط التالي “amen.social.tn“. الخطوة الثانية، قم بادخال رقم بطاقة الهوية الوطنية. الخطوة الثالثة، ادخال تاريخ الميلاد. الخطوة الرابعة كتابة رقم الهاتف المحمول.

أو من خلال الخطوات التالية

أولا، سجل الدخول عبر هذا الرقم *1021* على هاتفك المحمول. ثانيا، أدخل رقم بطاقتك التعريفية. ثالثا، ادخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة. رابعا، النقر على كلمة حفظ البيانات. خامسا، انتظر بضع دقائق إلى أن تصلك رسالة تخبرك بنجاحك في عملية التسجيل. سادسا، في حالة قبول طلبك، سيتك ارسال رسالة على هاتفك المحمول.

في حالة كان لديك أي استفسار أو سؤال بخصوص عملية التسجيل برجاء ترك تعليق وسنرد عليكم في أسرع وقت ممكن، وهكذا نكون قد انتهينا من توضيح طريقة التسجيل عبر منصة أمان للاستفادة من منحة 300 دينار.