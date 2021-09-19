تمويل بدون تحويل راتب أو كفيل بأقل قسط شهري وسداد على 5 سنوات شركة مرابحة مرنة

تمويل بدون تحويل راتب أو كفيل شركة مرابحة مرنة من أفضل شركات التمويل في السعودية مضمونة ومعتمدة، تعمل بكل شفافية ومصداقية في كافة الأمور والتعامل بالأسعار بحيث يكون العميل على دراية كاملة بكل شيء يخص القرض والعقد أيضاً يكون واضح في البنود المنصوصة، ليس هذا فقط بل هناك فريق خدمة العملاء من أجل مساعدتك في الحصول على المال بصورة ميسرة جداً بدون تعقيد الإجراءات، كما تعمل الشركة في البرامج بصورة رقمية تجعل من الخدمات تتم بسرعة جداً وصرف المبلغ أيضاً، علاوة على ذلك أن التمويل والمنتجات المتوفرة جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجازة رقابياً. مميزات التمويل الشخصي شركة المرابحة المرنة الشركة لا تطلب كفيل من أجل الحصول على القرض.

توفر قرض يبدأ من 5000 ريال سعودي وحتى 250 ألف ريال.

مدة السداد طويلة من سنة وحتى 5 سنوات بأقساط مريحة تناسب دخل العميل.

تمويل بدون تحويل راتب للرجال والنساء.

لا يطلب شروط ومستندات كثيرة وإتمام الإجراءات والصرف بأسرع وقت ممكن.

قرض بدون كفيل غارم لجميع القطاعات (حكومي – شبه حكومي – خاص – بنوك – والاتصالات). شروط تمويل بدون تحويل راتب شركة مرابحة مرنة مميزات التمويل الشخصي شركة المرابحة المرنةشروط تمويل بدون تحويل راتب شركة مرابحة مرنة أربعة شروط فقط لتحصل على القرض بدون كفيل بأسهل الطرق/- أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات المعتمدة لدى الشركة. القرض متاح لمن لديهم الجنسية السعودية فقط على أن لا يقل العمر عن 18 سنة. الدخل الشهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي للقطاع الحكومي و6 آلاف ريال للقطاع الخاص. مدة الخدمة في العمل لا تقل عن شهر واحد للقطاع الحكومي وشبه الحكومي وسنة للقطاع الخاص أما لقطاع الاتصالات والبنوك فالمدة تكون ثلاثة أشهر لهم. كيفية طلب تمويل بدون تحويل راتب أو كفيل شركة مرابحة مرنة كيفية طلب تمويل بدون تحويل راتب أو كفيل شركة مرابحة مرنة على العميل أن يقدم طلب قرض بدون ضامن عبر زيارة الفرع مع إحضار المستندات التالية : (بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية – العنوان الوطني – كشف حساب بنكي حديث – خطاب تعريف الراتب يوضح الدخل الشهري + البدلات إن وجدت والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين)، ولمزيد من المعلومات حول أنواع القروض الأخرى أو الاستفسار عن شيء فمن خلال الصفحة الإلكترونية www.mmfco.net أو الاتصال على رقم شركة مرابحة مرنة 800111810. الوسوم

تمويل بدون تحويل راتب أو كفيل شركة مرابحة مرنة من أفضل شركات التمويل في السعودية مضمونة ومعتمدة، تعمل بكل شفافية ومصداقية في كافة الأمور والتعامل بالأسعار بحيث يكون العميل على دراية كاملة بكل شيء يخص القرض والعقد أيضاً يكون واضح في البنود المنصوصة، ليس هذا فقط بل هناك فريق خدمة العملاء من أجل مساعدتك في الحصول على المال بصورة ميسرة جداً بدون تعقيد الإجراءات، كما تعمل الشركة في البرامج بصورة رقمية تجعل من الخدمات تتم بسرعة جداً وصرف المبلغ أيضاً، علاوة على ذلك أن التمويل والمنتجات المتوفرة جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجازة رقابياً. مميزات التمويل الشخصي شركة المرابحة المرنة الشركة لا تطلب كفيل من أجل الحصول على القرض.

توفر قرض يبدأ من 5000 ريال سعودي وحتى 250 ألف ريال.

مدة السداد طويلة من سنة وحتى 5 سنوات بأقساط مريحة تناسب دخل العميل.

تمويل بدون تحويل راتب للرجال والنساء.

لا يطلب شروط ومستندات كثيرة وإتمام الإجراءات والصرف بأسرع وقت ممكن.

قرض بدون كفيل غارم لجميع القطاعات (حكومي – شبه حكومي – خاص – بنوك – والاتصالات). شروط تمويل بدون تحويل راتب شركة مرابحة مرنة مميزات التمويل الشخصي شركة المرابحة المرنةشروط تمويل بدون تحويل راتب شركة مرابحة مرنة أربعة شروط فقط لتحصل على القرض بدون كفيل بأسهل الطرق/- أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات المعتمدة لدى الشركة. القرض متاح لمن لديهم الجنسية السعودية فقط على أن لا يقل العمر عن 18 سنة. الدخل الشهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي للقطاع الحكومي و6 آلاف ريال للقطاع الخاص. مدة الخدمة في العمل لا تقل عن شهر واحد للقطاع الحكومي وشبه الحكومي وسنة للقطاع الخاص أما لقطاع الاتصالات والبنوك فالمدة تكون ثلاثة أشهر لهم. كيفية طلب تمويل بدون تحويل راتب أو كفيل شركة مرابحة مرنة كيفية طلب تمويل بدون تحويل راتب أو كفيل شركة مرابحة مرنة على العميل أن يقدم طلب قرض بدون ضامن عبر زيارة الفرع مع إحضار المستندات التالية : (بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية – العنوان الوطني – كشف حساب بنكي حديث – خطاب تعريف الراتب يوضح الدخل الشهري + البدلات إن وجدت والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين)، ولمزيد من المعلومات حول أنواع القروض الأخرى أو الاستفسار عن شيء فمن خلال الصفحة الإلكترونية www.mmfco.net أو الاتصال على رقم شركة مرابحة مرنة 800111810.

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