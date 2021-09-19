رئيس نادى الأسير: أسرى جلبوع وحدوا الشعب الفلسطينى خلف قضية الأسرى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس نادى الأسير قدورة فارس، اليوم الأحد، إن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" قبل أن يُعاد اعتقالهم أعادوا الوحدة للشعب الفلسطينى الذى توحد خلف قضية الأسرى ووقف إلى جانبهم.





جاء ذلك خلال زيارة تضامنية لعائلات الأسرى الستة فى مُحافظة جنين بمشاركة عضو المجلس الثورى لحركة (فتح) وفاء زكارنة وأعضاء من حركة فتح فى المحافظة الواقعة شمال الضفة الغربية وينتمى لها الأسرى الستة. وشدد فارس -فى تصريح للصحفيين- على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الستة وهم زكريا الزبيدى، ومحمود ومحمد العارضة، ويعقوب قادرى، وأيهم كممجى، ومناضل إنفيعات، بعد إعادة اعتقالهم وتعرّضهم للضّرب ونقل أحدهم إلى المستشفى. ورأى فارس أن الأخبار التى يتفرد الاحتلال بنشرها عن الأسرى تُشير إلى أن هناك ما يحاول إخفاءه عن الرأى العام بشأن ما تعرضوا له. وناشد رئيس نادى الأسير الفلسطينى أحرار العالم الوقوف إلى جانب 4.500 أسير يتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسى والجسدى مطالبًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى للاطمئنان على صحّتهم، والحيلولة دون الاستفراد بهم لأن ذلك يعرّض حياتهم للخطر.

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