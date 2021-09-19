جوتيريش يحذر من خطورة حرب باردة بين الولايات المتحدة والصين

وقال جوتيريش، فى حديث لقناة "CNN": "أعتقد أن الأوضاع المتشكلة، التى نتجه فيها إلى وجود دولتين متجابهتين تماما، خطيرة بالنسبة إلى العالم".
وأوضح جوتيريش أن المخاطر متعددة وتتنوع من احتمال "ازدواج" الاقتصاد العالمى وظهور "عقيدتين عسكريتين متصارعتين" وصولا إلى استراتيجيات لتطوير الذكاء الاصطناعى.
وتابع: "أعتقد أنه من الضرورى منع وقوع حرب باردة جديدة، لأن الحرب الباردة السابقة كانت أبسط فى الإدارة. واليوم الأمور تتميز بعقد أكبر".
ويأتى هذا التحذير الجديد فى الوقت الذى تزداد فيه مخاوف من تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين فى العالم.
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