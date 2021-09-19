الأمم المتحدة تأسف لإعدام الحوثيين 9 أشخاص بينهم قاصر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" أشارت الأمم المتحدة، إلى أن أفعال الحوثيين ناجمة عن إجراءات قضائية لا تستوفى متطلبات المحاكمة العادلة.

يذكر أن الحوثيين كانوا أعدموا 9 أشخاص، بينهم قاصر، بالرصاص، فى وقت سابق اليوم، بصنعاء، بعد اتهمامهم بالتورط بمقتل رئيس مجلسهم السياسى، صالح الصماد.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب اليمنى، أن جريمة إعدام المواطنين التسعة فى صنعاء تعد فاجعة حقيقية ودليلاً قاطعاً على تسييس القضاء من قبل ميليشيات الحوثى.

وقالت رئاسة البرلمان فى بيان، أمس السبت، إن مشاهد الإعدامات المروعة، لاسيما مشهد الطفل الذى لم يستطع الوقوف على قدميه وهو يترقب الإعدام، مؤلمة للغاية ويجب أن تحاكى ضمير العالم، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

كما ناشدت العالم ومنظماته المعنية العمل على إنقاذ الشعب اليمنى "من هذه العصابة الإرهابية التى تمارس الإعدام بكل وحشية وقسوة وعلى طريقة داعش وبأسلوبها وتقتل الأبرياء بدون مبرر وتقيم محاكمات صورية تفتقد لأبسط قواعد القانون الدولى والإنسانى"، مشددة على أن "ميليشيات الحوثى تصر على مواصلة إرهاب المجتمع اليمنى وتستمر فى ممارساتها.

إلى ذلك أكدت أن هذه الجريمة لا يجب أن تمر مرور الكرام، لافتة إلى أن على المجتمع الدولى ومنظمات الأمم المتحدة لاسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إدانة هذه الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها والمطالبة بإيقاف كل الأحكام الصادرة عن القضاء المسيس من قبل ميليشيات الحوثى الإرهابية.