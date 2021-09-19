أعلن مسؤول في الداخلية الروسية أن الوزارة لم تسجل انتهاكات من شأنها أن تنعكس على نتائج الانتخابات الجارية في البلاد.
وفي كلمة أثناء اجتماع للجنة الانتخابات المركزية الروسية قال ميخائيل دافيدوف رئيس الإدارة العامة لحماية النظام العام والتنسيق مع السلطات التنفيذية بالوزارة، إن الإدارة لم تسجل حتى الآن "مشكلات تذكر تخص سير الانتخابات أو انتهاكات جسيمة كفيلة بالتأثير على الانتخابات".
وكشف المسؤول الأمني أن الوزارة تلقت منذ بدء عملية التصويت يوم الجمعة الماضي، أكثر من 750 بلاغا تخص سير العملية الانتخابية، مضيفا أن نحو 5,8 ألف بلاغ تلقتها الوزارة منذ بدء الحملة الانتخابية، "وهو رقم يقل مرة ونصف عن الرقم المسجل في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2016".
ودخلت روسيا اليوم الأحد في اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت في انتخابات الدوما (مجلس النواب، الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي). وبالتزامن معها تجري في البلاد الانتخابات المباشرة لرؤساء 9 أقاليم، بالإضافة إلى انتخابات 39 مجلس نواب محليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية الروسية: لم نُسجل انتهاكات جسيمة في الانتخابات الجارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.