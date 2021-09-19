أخبار اليمن : 416 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة

416 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 416 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية ومحاولة تسلل في مديرية حيس، و44 غارة لطيران تجسسي على حيس والفازة والجاح.

وذكر المصدر أن الخروقات شملت تحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء الخمسين وحيس والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 83 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 956 صاروخا وقذيفة و284 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.