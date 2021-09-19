وزير الدفاع السوري في الأردن لبحث أمن الحدود

بحث وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب ورئيس هيئة الأركان الأردني اللواء ركن يوسف الحنيطي، الأحد في العاصمة الأردنية عمان، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان تنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب ومواجهة عمليات التهريب وخاصة المخدرات.

وأكد الجانبان خلال لقائهما استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة.

وتأتي هذه الزيارة بعد حوالى ثلاثة أشهر على زيارة قام بها وزيرا النفط والكهرباء السوريان إلى العاصمة الأردنية للبحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وكانت تلك أول زيارة لوفد حكومي سوري إلى الأردن منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011.

ويعتبر الأردن من بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا، عقب اندلاع النزاع السوري العام 2011، ولكن هذه الاتصالات كانت محدودة.

وتستضيف المملكة نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجؤوا إلى الأردن منذ اندلاع النزاع في سوريا، بنحو 1,3 مليون.