داعش يعلن مسؤوليته عن هجمات في شرق أفغانستان

ذكرت وكالة "أعماق" للأنباء التابعة لداعش على قناتها على تليغرام، الأحد، أن التنظيم الإرهابي أعلن مسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان.
وقال التنظيم: "سقط أكثر من 35 عنصرا من ميليشيا طالبان بين قتيل وجريح بسلسلة تفجيرات وقعت" يومي السبت والأحد.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من حركة طالبان عن عدد الوفيات.
وقال مصدران لرويترز، أمس السبت، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 20 في تفجيرات في جلال آباد.
وأضاف المصدران أنهما حصلا على المعلومات من مستشفيات وشهود عيان.
وجلال آباد هي عاصمة ولاية ننغرهار، أبرز معقل لمسلحي تنظيم "داعش خراسان" في أفغانستان، خصوم طالبان، الذين تبنوا اعتداء داميا في مطار كابول في 26 أغسطس، أسفر عن أكثر من 180 قتيلا.
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