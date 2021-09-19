فرنسا: مكالمة هاتفية مرتقبة بين ماكرون وبايدن على وقع أزمة الغواصات

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن طلب التحدث إلى نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بعد إلغاء أستراليا لصفقة غواصات مع فرنسا لصالح الولايات المتحدة، لافتا إلى أن "مكالمة هاتفية ستجرى (بينهما) فى الأيام المقبلة".





وأضاف المتحدث -فى تصريح نقلته قناة (فرانس 24)- أن ماكرون "سيطلب توضيحا".. مضيفا "نريد تفسيرات حول ما يبدو تقويضا كبيرا للثقة"، وذلك بعدما استدعت فرنسا الجمعة سفيريها فى الولايات المتحدة وأستراليا ردا على قرار كانبيرا. وأثار إلغاء العقد، الذى أُبرم فى 2016 غضب باريس التى تؤكد أن حلفاءها لم يتشاوروا معها. غير أن الحكومة الأسترالية تقول إنها أوضحت مخاوفها منذ شهور. وأردف أتال أنه بعد "الصدمة" الأولية لإلغاء الصفقة، يجب إجراء مناقشات بخصوص بنود العقد، لا سيما تعويض الجانب الفرنسى.

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