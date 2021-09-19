سيناتور أمريكى عن مقتل مدنيين بضربة أمريكية فى أفغانستان: أمر غير مقبول

جدة - نرمين السيد - وقال ساندرز -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "أتمنى بالتأكيد أن أفهم ما حدث والتأكد من عدم حدوث ذلك مجددا على الإطلاق"، مضيفا أن الواقعة "ليست فقط مأساة إنسانية، لكنها تنعكس علينا أمام العالم بأكمله.. ما حدث غير مقبول".

وأكد البنتاجون، الجمعة الماضية، تفجيره لسيارة مدنية فى ضربة جوية بطائرة بدون طيار يوم 29 أغسطس الماضى، وذلك ضمن الحملة الأمريكية للقضاء على خطر تنظيم "داعش-خراسان" الإرهابى فى أفغانستان.

ودائما ما أعرب ساندرز عن معارضته لاستخدام الطائرات بدون طيار لشن ضربات جوية، حيث قال فى حملته الانتخابية للرئاسة عام 2016 أنه سيحاول التقليل منها بقدر الإمكان، لكنه لم يقل إنه سيبطل استخدامها تماما.