وفاة نحو 800 شخص وإصابة أكثر من 20 ألفا بفيروس كورونا خلال...

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا 20 ألفا، فيما لا يزال عدد الوفيات الجديدة عند مستوى قرابة 800 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 793 وفاة و20174 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 799 وفاة و20329 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2376 حالة)، ومدينة سان بطرسبورغ (1834 حالة) ومقاطعة موسكو (1004 حالات).

وتماثل 13418 مريضا في روسيا خلال اليوم الأخير للشفاء مقابل 16247 مريضا في اليوم السابق.

وسجل في البلاد منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و274928 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 198218 حالة وفاة، وستة ملايين و498682 حالة شفاء.