تمويل سيارات بنك الرياض للمواطنين والمقيمين بفترة سداد خمس سنوات

تمويل سيارات بنك الرياض، يقدم بنك الرياض حلول متعددة وكثيرة تساعد العملاء المواطنين أو المقيمين في الحصول على سيارة بأطول فترة سداد فيقدم تمويل السيارات المستعملة وهناك أيضاً تمويل تأجيري للسيارات حيث يوفره البنك بأنواع متعددة من البرامج التمويلية فهناك برنامج تمويلي وهو برنامج يقوم فيه العميل بدفع نصف قيمة السيارة والنصف الآخر يتم سداده بعد عامين50/50 وبرنامج أصحاب الأعمال والذي يسمح لأصحاب المنشآت القدرة على امتلاك عدد ثلاث مركبات وهناك برنامج آخر يمكن العملاء بالبنك من الحصول على القرض وذلك نسبة إلى إجمالي رصيدهم المتواجد بالبنك ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم مميزات وشروط تمويل سيارات بنك الرياض التأجيري بالنسبة للمواطنين والمقيمين.

يتوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية.

متاح للمواطنين والمقيمين.

إمكانية السداد المبكر.

يسمح بتفويض سائق آخر شرط أن يكون من أقارب الدرجة الأولي.

خلال فترة التمويل يمكن للعميل نقل ملكية السيارة لعميل آخر.

الحد الأقصى لقيمة التمويل تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

مميزات تمويل سيارات بنك الرياضماهي شروط الحصول على التمويل للعملاء العاملين بالجهات المعتمدة من البنك مع تحويل الراتب

يضع البنك شروط حتي يتمكن العميل من المواطنين أو المقيمين الذين يتم تحويل رواتبهم إلي البنك وهذه الشروط هي كما يلي:

لا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاماً.

يجب أن لا يقل الحد الأدنى للراتب عن أربعة آلاف ريال سعودي.

بالنسبة للمقيمين يجب أن لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن ثلاثة أشهر أما بالنسبة للمواطنين لا يتطلب منهم مدة محددة.

يتم توجيه خطاب تحويل الراتب للبنك ويكون مصدق من جهة العمل.

يجب أن يكون المقيم يعمل بالقطاع الخاص أو الحكومي.

الشروط للعملاء العاملين بجهات غير معتمدة من البنك وبدون تحويل الراتب

هناك مجموعة من الشروط التي اعلن عنها البنك عند رغبة المواطن أو المقيم الحصول على التمويل ويعملون بجهات غير مدرجة بالبنك ولا يتم تحويل رواتبه للبنك والشروط جاءت كالتالي