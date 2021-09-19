تمويل سيارات بنك الرياض للمواطنين والمقيمين بفترة سداد خمس سنوات

تمويل سيارات بنك الرياض، يقدم بنك الرياض حلول متعددة وكثيرة تساعد العملاء المواطنين أو المقيمين في الحصول على سيارة بأطول فترة سداد فيقدم تمويل السيارات المستعملة وهناك أيضاً تمويل تأجيري للسيارات حيث يوفره البنك بأنواع متعددة من البرامج التمويلية فهناك برنامج تمويلي وهو برنامج يقوم فيه العميل بدفع نصف قيمة السيارة والنصف الآخر يتم سداده بعد عامين50/50 وبرنامج أصحاب الأعمال والذي يسمح لأصحاب المنشآت القدرة على امتلاك عدد ثلاث مركبات وهناك برنامج آخر يمكن العملاء بالبنك من الحصول على القرض وذلك نسبة إلى إجمالي رصيدهم المتواجد بالبنك ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم مميزات وشروط تمويل سيارات بنك الرياض التأجيري بالنسبة للمواطنين والمقيمين.مميزات تمويل سيارات بنك الرياض
- يتوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- متاح للمواطنين والمقيمين.
- إمكانية السداد المبكر.
- يسمح بتفويض سائق آخر شرط أن يكون من أقارب الدرجة الأولي.
- خلال فترة التمويل يمكن للعميل نقل ملكية السيارة لعميل آخر.
- الحد الأقصى لقيمة التمويل تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
يضع البنك شروط حتي يتمكن العميل من المواطنين أو المقيمين الذين يتم تحويل رواتبهم إلي البنك وهذه الشروط هي كما يلي:
- لا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاماً.
- يجب أن لا يقل الحد الأدنى للراتب عن أربعة آلاف ريال سعودي.
- بالنسبة للمقيمين يجب أن لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن ثلاثة أشهر أما بالنسبة للمواطنين لا يتطلب منهم مدة محددة.
- يتم توجيه خطاب تحويل الراتب للبنك ويكون مصدق من جهة العمل.
- يجب أن يكون المقيم يعمل بالقطاع الخاص أو الحكومي.
هناك مجموعة من الشروط التي اعلن عنها البنك عند رغبة المواطن أو المقيم الحصول على التمويل ويعملون بجهات غير مدرجة بالبنك ولا يتم تحويل رواتبه للبنك والشروط جاءت كالتالي
- لا يقل عمر المواطن أو المقيم عن واحد وعشرون عاماً.
- لا يقل راتب المواطن عن ستة آلاف ريال سعودي ولا يقل الراتب للمقيم عن ثمانية آلاف ريال.
- بالنسبة للمقيم يتطلب أن يكون منسوبي القطاع الخاص.
- لا تقل فترة الخدمة بالعمل للمواطنين عن ثلاثة أشهر والمقيمين لا تقل عن ستة أشهر.
الوسوم
تمويل سيارات بنك الرياض، يقدم بنك الرياض حلول متعددة وكثيرة تساعد العملاء المواطنين أو المقيمين في الحصول على سيارة بأطول فترة سداد فيقدم تمويل السيارات المستعملة وهناك أيضاً تمويل تأجيري للسيارات حيث يوفره البنك بأنواع متعددة من البرامج التمويلية فهناك برنامج تمويلي وهو برنامج يقوم فيه العميل بدفع نصف قيمة السيارة والنصف الآخر يتم سداده بعد عامين50/50 وبرنامج أصحاب الأعمال والذي يسمح لأصحاب المنشآت القدرة على امتلاك عدد ثلاث مركبات وهناك برنامج آخر يمكن العملاء بالبنك من الحصول على القرض وذلك نسبة إلى إجمالي رصيدهم المتواجد بالبنك ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم مميزات وشروط تمويل سيارات بنك الرياض التأجيري بالنسبة للمواطنين والمقيمين.مميزات تمويل سيارات بنك الرياض
- يتوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- متاح للمواطنين والمقيمين.
- إمكانية السداد المبكر.
- يسمح بتفويض سائق آخر شرط أن يكون من أقارب الدرجة الأولي.
- خلال فترة التمويل يمكن للعميل نقل ملكية السيارة لعميل آخر.
- الحد الأقصى لقيمة التمويل تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
يضع البنك شروط حتي يتمكن العميل من المواطنين أو المقيمين الذين يتم تحويل رواتبهم إلي البنك وهذه الشروط هي كما يلي:
- لا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاماً.
- يجب أن لا يقل الحد الأدنى للراتب عن أربعة آلاف ريال سعودي.
- بالنسبة للمقيمين يجب أن لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن ثلاثة أشهر أما بالنسبة للمواطنين لا يتطلب منهم مدة محددة.
- يتم توجيه خطاب تحويل الراتب للبنك ويكون مصدق من جهة العمل.
- يجب أن يكون المقيم يعمل بالقطاع الخاص أو الحكومي.
هناك مجموعة من الشروط التي اعلن عنها البنك عند رغبة المواطن أو المقيم الحصول على التمويل ويعملون بجهات غير مدرجة بالبنك ولا يتم تحويل رواتبه للبنك والشروط جاءت كالتالي
- لا يقل عمر المواطن أو المقيم عن واحد وعشرون عاماً.
- لا يقل راتب المواطن عن ستة آلاف ريال سعودي ولا يقل الراتب للمقيم عن ثمانية آلاف ريال.
- بالنسبة للمقيم يتطلب أن يكون منسوبي القطاع الخاص.
- لا تقل فترة الخدمة بالعمل للمواطنين عن ثلاثة أشهر والمقيمين لا تقل عن ستة أشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل سيارات بنك الرياض للمواطنين والمقيمين بفترة سداد خمس سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.