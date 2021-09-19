ايفون 12 برو Max قسط من جرير السعودية

تقسيط من مكتبة جرير على الجوالات الحديثة أمر يشغل بال الكثيرين في المملكة العربية السعودية من الراغبين في اقتناء جوال آيفون أو غيره من متجر جرير، حيث يقوم متجر جرير من حين لاخر بتقدم عروض على الجوالات قد تصل نسبة التخفيض لنصف الثمن، ولذلك نود الي م بتقدم شروط تقسيط حوال آيفون 12 برو Max.

تقسيط جوال ايفون 12 برو max من جرير

وإلى كل عميل في مكتبة جرير اليكم أهم المزايا التي تتوفر لديها، حيث يتم التقسيط بدون دفعة اولي، بجانب التقسيط بسعر الكاش، مع سهولة في فترات السداد التي يحددها العميل والتي قد تصل لـ 24 شهرا، فضلاً على منح التقسيط بالتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

تقسيط حوال ايفون 12 من جرير الشروط المطلوبة

يشترط على العميل أن يكون قد سجل فاتورة من جرير بقيمة 1500 ريال سعودي.

يشترط أن يكون قد بلغ عمر العميل 21 سنة، وات لا يتزايد عن 60 عاما.

حال العميل كان موظفين بالقطاع الحكومي ينبغي أن يمكون لديه شهادة تثبت راتبه، بحانب أن يمون مر تقريباً حوالي 3 اشهر عليه بالعمل.

انا عن الموظفين بالقطاع الخاص يشترط أن يكون وصل مدته بالعمل عاما على الأقل مع تقديم شهادة إثبات الراتب من جهه العمل.

ماهي وسائل الدفع المطلوبة من جرير لتقسيط جوال

هذا السؤال الذي باتت عليه عمليات البحث تتكاثر بالفترة الأخيرة، فهناك عدة طرق يمنحها متجر جرير على التقسيط، فمن الوسائل المتوفرة الدفع ببطاقة العميل الائتمانية، وتلك عن طرؤق حساب العميل في احدي البنوك المعتمدة، بجانب وسيلة الدفع في أحد فروع شركة جرير المتوفر في احناء المملكة، كما يمكن الدفع بحساب السداد، وذلك عن طريق فتح حساب خاص في لبدأ السداد به.

استخدام بطاقة سامبا في التقسيط من جرير

فتعتبر سامبا جرير أكثر الوسائل الممتازة للدفع والسداد، كنا تتيح التعامل بها سواء من داخل المملكة او خارجها في الحالتين الدفع المباشر او عملية التقسيط.