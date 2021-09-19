يمكنك الدخول إلى عالم البورصة عبر طريقة الاكتتاب في بنك الراجحي عن طريق بيع وشراء الأسهم في البورصة السعودية بسهولة، حيث يوفر مصرف الراجحي محفظة تداول مجانية على الحساب الجاري، ويمكنك من فتح المحفظة وبدأ التداول عبر التطبيق كما يمكنك شراء أسهم في أي اكتتاب كما سنتعرف، وأيضًا سنعرف طريقة إضافة تابعين وأفراد الأسرة للاكتتاب في الراجحي.

الاكتتاب في بنك الراجحي

إذا كنت ترغب في البدأ في عمليات الاكتتاب عن طريق بيع وشراء الأسهم فإن الراجحي المالية يعتبر من أفضل الخيارات بين منصات التداول المختلفة في المملكة.

تتم عمليات الاكتتاب العام في السعودية بشكل مستمر وتعتبر فرصة هامة جدًا لتحقيق مكاسب كبيرة للأذكياء ومحللين السوق بشكل جيد.

منذ طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب في عام 2019 وقد انتشرت ثقافة الاستثمار في البورصة بين العديد من السعوديين بعدما كانت مقتصرة على فئات محددة.

يتطلب الاستثمار عن طريقة الاكتتاب في الراجحي أو غيره من البنوك إلى متابعة مستمرة لحالة الشركة التي تستثمر فيها مثل ارامكو.

شهدت السوق السعودية أربع عمليات اكتتاب عام في 2021 حتى الآن كان آخرها اكتتاب الشركة العربية للاتصالات solutions by stc الذي بدأ اليوم.

شروط الاكتتاب في بنك الراجحي

هناك شروط الاكتتاب في الراجحي من أجل فتح وتفعيل محفظة بنك الراجحي وهي فقط كالتالي:

يجب أن تكون لديك حساب جاري في مصرف الراجحي مباشر للأفراد، إذا كنت لا تمتلك حساب يمكنك فتح حساب جديد. أن يكون لديك بطاقة مدى الراجحي مفعلة. بالطبع تتم عملية التفعيل بشكل مجاني بالكامل.

الاكتتاب عبر تطبيق الراجحي المالية:

خدمة التداول تتم عبر تطبيق البنك المنفصل وهو تطبيق الراجحي والذي يمكنك الحصول عليه عن طريق:

لنظام الأندرويد عبر جوجل بلاي. أما لنظام الأيفون عبر أبل ستور.

طريقة الاكتتاب في بنك الراجحي

قبل فتح محفظة استثمارية يجب أولًا الحصول على رقم العميل من خلال تسجيل الدخول في تطبيق المباشر ويتجده في الأسفل مباشرةً.

يمكن البدأ في الاكتتاب عبر بنك الراجحي وبداية بيع وشراء الأسهم من خلال التسجيل في المحفظة الاستثمارية في التطبيق من خلال الخطوات التالية:

اختبار من أعلى الصفحة “تسجيل مستخدم جديد”. قم بإدخال بياناتك الشخصية: (رقم العميل – اسم المستخدم – كلمة مرور جديدة – رقم الهاتف – برليدك الإلكتروني). اختر نطام الأفراد، ثم”التالي”. سيصلك رسالة بها رمز التفعيل في خلال ثلاثة أيام عمل. بعدها ستقوم بتسجيل الدخول مع رمز التفعيل. أولًا يتم الدخول إلى منصة مصرف الراجحي المالية. تصبح بعدها المحفظة صالحة للاكتتاب لمدة عام كامل من البنك، وهنا يمكنك البدأ في شراء وبيع الأسهم كما سنتعرف ولكن أولًا سنعرف طريقة أخرى للاكتتاب من الصراف.

طريقة الاكتتاب في بنك الراجحي من الصراف

يتيح مصرف الراجحي أيضًا إمكانية الاكتتاب عن طريق الصراف الآلي بسهولة وبطريقة مباشرة بدون الحاجة لفتح محفظة وبتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

أولَا يتم التوجه إلى أقرب صراف آالي تابع لبنك الراجحي. ثم قم بإدخال بطاقة مدى وكتاب الرقم السري. بعدها اختر “عمليات أخرى”. ثم اختر من أسفل “اكتتاب\ بيع أسهم”. هنا تقوم باختيار “اكتتاب عام”. سيظهر لك الأسهم المتاحة في الاكتتاب العام في بنك الراجحي. قم باختيار السهم واضغط عليه، ثم حدد الكمية واضغط شراء. سينتقل السهم إلى حسابك مباشرةً ويمكنك بيع أسهم حسابك فيما بعد.

طريقة إضافة تابعين وأفراد الأسرة للاكتتاب في مصرف الراجحي

يمكنك إضافة تابعين وأفراد الأسرة إلى حساب للاكتتاب من خلال تطبيق بنك الراجحي تداول عن طريق:

أولًا قم بالدخول إلى تطبيق مصرف الراجحي للتداول. ثم اختر “القائمة الرئيسية”. بعدها اختر “الحسابات” من الأسفل. ثم اضغط على “فتح حساب إضافي”، ثم ” فتح حساب لتابع”. قم بإدخال بيانات فرد الأسرة الخصية ورقم الهوية، ثم “التالي”. حدد الموافقة على الشروط ثم “تسجيل”.

بعدها عليك التوجه إلى أحد فروح بنك الراجحي بغرض تقديم مستندات إضافة تابع من أفراد الأسرة للاكتتاب وهي: (صورة الهوية الوطنية – سجل العائلة).

وبذلك نكون قد تعرفنا على طريقة الاكتتاب في مصرف الراجحي عن المحفظة أو الصراف، وتعرفنا أيضًا على إضافة تابعين وأفراد الأسرة للاكتتاب.