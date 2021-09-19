تخفيضات وعروض مكتبة جرير على الشاشات والجوالات وبالتقسيط خصم 65%

تخفيضات وعروض مكتبة جرير على الشاشات والجوالات وبالتقسيط مفاجآت كبري 65% خصومات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والمنزلية وكافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تتراوح نسبة الخصم على حسب نوعية المنتج، في هذا التقرير سنقدم إليكم بالصور نسب الخصم الذي يقدمها مكتبة جرير لكافة العملاء من أبناء الخليج العربي بمناسبة قدوم اليوم الوطني السعودي رقم 91 والمنتظر أن تنطلق الحفلات بهذه المناسبة خلال ساعات، واحتفالا بهذا اليوم تجد الكثير من المعارض تقدم العديد من التخفيضات من بينها مكتبة جرير.

تقدم مكتبة جرير عروض وتخفيضات مغرية وهدايا مزهلة وخاصة على الجوالات، فمن بين تلك الجوالات المنتشرة في المعرض هذه الساعات (نوكيا، سامسونج، oppo، لينوفو، Redmi، موتوريلا، أبل) وغيرها من الماركات العالمية المعروفة التي تلقي استحسان الملايين من الجماهير العربية وخاصة من أبناء المملكة العربية السعودية والخليج العربي، فضلا عن نوعية الشاشات التلفزيونية ذات السمعة الطيبة مثل ماركة (LG, Samsung) المدعومة بجودة 4K.

اتاح القائمين على معارض مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية خدمة التقسيط في شراء المنتجات من خلال إتباع المتقدم بعض النقاط فضلاً عن توافر المستندات والأوراق الهامة لإتمام عملية الشراء بالتقسيط مثل (تقديم مستند تعريف الراتب، كشف حساب بنكي، هوية وطنية تكون سارية)، كما أشارت مكتبة جرير للعملاء أنهم بمقدرتهم شراء منتجات تصل إجمالي القيمة المالية لها إلي ثلاثون ألف ريال سعودي، فيما تصل مدة التقسط إلي ثلاث سنوات، كل ما عليك هو الدخول إلي رابط موقع مكتبة جرير والدخول إلي خدمة الشراء بالتقسيط وتسجيل البيانات المطلوبة واختيار المنتجات، وحساب قيمة القسط الشهري الذي يجب عليك سداده.

وصلنا معكم إلي نهاية شرح تخفيضات مكتبة جرير على الشاشات والجوالات وبالتقسيط مفاجآت كبري 65% خصومات.

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