طريقة التسجيل في منصة مدرستي وتفعيل الحساب عن طريق تطبيق توكلنا 1443

التسجيل في منصة مدرستي من أجل حضور الحصص الدراسية هو أحد الأشياء التي يتسأل عنها العديد من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن عن طريق منصة مدرستي التعليمية تتم عملية الدراسة في المملكة في الفترة الحالية لكل من الطلاب والطالبات.

التسجيل في منصة مدرستي 1443

منصة مدرستي هي المنصة الرقمية التي تشبه المدرسة ولكن في الواقع الافتراضي والتي قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاقها لكل من الطلاب والطالبات وذلك من أجل إن تتم عملية الدراسة عن بعد من خلالها وخاصة من بعد توقف الدراسة في المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد وتحتوي تلك المنصة علي جميع أدوات الدراسة التي يحتاج لها الطلاب.

طريقة تفعيل منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

يجب أن يقوم الطالب بتفعيل حساب منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا حيث إن ذلك يكون عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون وفقاً للنحو الأتي:

تقوم بالذهاب إلي تطبيق توكلنا علي الهاتف المحمول.

تكتب أسم المستحدم ثم رقم السر في المكان المخصص له.

بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر الدخول.

تقوم باختيار من القائمة الجانبية للتطبيق تفعيل منصة مدرستي.

بعد ذلك تكتب حساب ميكروسوفت أوفيس.

تقوم بإدخال جميع البيانات التي تتطلب منك في الأماكن المخصص لها.

تقوم بالنقر علي زر التفعيل.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1443

تستطيع القيام بالتسجيل في منصة مدرستي التعليمية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية: