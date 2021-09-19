أخبار اليمن : 4 جرحى بعدوان سعودي جديد على مأرب وصعدة

4 جرحى بعدوان سعودي جديد على مأرب وصعدة
أصيب 4 مواطنين اليوم، بعدوان سعودي جديد استهدف محافظتي مأرب وصعدة.
وأكد مصدر أمني إصابة مواطن بجروح بليغة جراء غارة شنها طيران العدوان على مديرية ماهلية بمأرب.
وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مديرية منبه بصعدة، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بجروح متفرقة، فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر.
وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية ناطع في البيضاء.
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