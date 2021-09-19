تقدم حزب "روسيا الموحدة" في الانتخابات

تقدم حزب "روسيا الموحدة" في الانتخاباتأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، مساء اليوم الأحد، عن نتائج أولية لانتخاب أعضاء مجلس الدوما، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، تظهر تقدم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن اللجنة، قولها: إن نتائج فرز حوالي 9 في المائة من أصوات الناخبين تشير إلى تقدم "روسيا الموحدة" بـ38.68 في المائة، ليأتي بعده "الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي" بـ25.06 في المائة، والحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي في المركز الثالث بـ9.6 في المائة، بينما يحتل حزب "الناس الجدد" المرتبة الرابعة بـ7.88 في المائة، ويأتي حزب "روسيا العادلة" خامسا بـ6.64 في المائة.

ويتطلب الوصول إلى مجلس الدوما، الذي يبلغ عدد نوابه 450 شخصا، تجاوز الأحزاب المشاركة في الانتخابات عتبة 5 في المائة من أصوات الناخبين.

وجرت الانتخابات في مجلس الدوما بدورته الـ8 خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري وشاركت فيها 14 حزباً.

