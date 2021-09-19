جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، لفتت المؤسسة إلی أن رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى احتلت المرتبة الثانية فى استطلاعات الرأى بـ2.3 بالمائة، يليها الصحفى والكاتب الصافى سعيد بـ1.5 بالمائة. وبينت أن المرتبة الرابعة فقد كانت من نصيب رئيس حزب قلب تونس نبيل القروى، ليحتل الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوقى المرتبة الخامسة بـ0.9 بالمائة، فيما رفض 70.2 بالمائة من المستجوبين الإدلاء بنوايا تصويتهم، فى حين يرى 71.7 بالمائة من المستوجبين أن البلاد تسير فى الطريق الصحيح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيجما التونسية: قيس سعيد يتصدر استطلاعات الرأى الرئاسية بـ90.1% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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