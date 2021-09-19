بريطانيا: إعدام الحوثى 9 مدنيين بينهم حدث عمل وحشى

جدة - نرمين السيد - أدانت المملكة المتحدة عمليات الإعدام التى نفذتها ميليشيا الحوثى الانقلابية، أمس السبت، فى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، ووصفت هذه الإعدامات بالوحشية، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





وقالت السفارة البريطانية لدى اليمن فى صفحتها على موقع تويتر، اليوم الأحد، "تدين المملكة المتحدة الإعدام الوحشى من قبل الحوثيين لـ 9 أفراد".. مؤكدة أن أحد الذين تم إعدامهم "كان حدثًا".

واعتبرت ذلك دليل على "اللامبالاة لكرامة الإنسان والتجاهل الصارخ للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية دانت عمليات الإعدام التى نفذتها ميليشيا الحوثى الانقلابية، ووصفتها بالعمل"الشائن".

وقالت القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن، كاثى ويستلى، فى رسالة نشرتها، الأحد، "أعدمت سلطات الحوثيين فى صنعاء 9 أفراد بوحشية بعد محاكمة صورية وبعد سنوات من التعذيب".

وأشارت ويستلى إلى أن أحد الذين تم إعدامهم كان قاصرا.

وفيما وصفت هذا العمل بـ"الشائن"، اعتبرته أيضاً مثال على عدم اكتراث جماعة الحوثى بحقوق الإنسان الأساسية، وشددت على ضرورة أن تتوقف هذه الهمجية، من قبل جماعة الحوثى.