عروض جنتوشوب كفر وشاحن وبطاريات ماركة قوي

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محمد سياف - ابو ظبي - بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية تنطلق عروض جنتوشوب علي جميع أكسسوارات الهواتف المحمولة سواء من الشواحن أو البطاريات أو الكفر من الماركة الرائعة قوي بأسعار تنافسية وعروض خصومات تصل إلى 50% علي منتج المرآة وعروض من سعر المنتجات و بدون كود خصم جنتوشوب بمعني أن العرض متاح للجميع.

مفاجأة عروض جنتوشوب مرآة قوي

مرآة تجمع كل ما تحتاجه في مكان واحد فهي عبارة عن شاحن لاسلكي ومرآة عادية مزودة بإضاءة أمامية وكشاف ليد رائع في الخلف و بطارية سعة : 10000 ملي أمبير ومكبر صوت بلوتوث فهي عبارة عن منتج كامل المواصفات في جهاز واحد

صور مرآة قوي من جنتوشوب

سعر البطاريات في عروض جنتوشوب

قوي – هيرو 20 بطارية متنقلة سعرها ر.س.‏289٫00

قوي – هيرو 10 بطارية متنقلة سعرها ر.س.‏169٫00

قوي – هيرو بلس 10 بطارية متنقلة سعرها ر.س.‏189٫00

قوي – هيرو بلس 20 بطارية متنقلة سعرها ر.س.‏299٫00

شواحن وأسلاك قوي من عروض جنتوشوب

تقم تخفيضات وعروض جنتوشوب مجموعة متنوعة وراقية من شواحن وأسلاك الشحن بخصومات وأسعار ممتازة وعلي سبيل المثال :

قوي – مبالا بطارية متنقلة 8000 ملي أمبير , شاحن جداري , شاحن لاسلكي بسعر ر.س.‏199٫00