أشترى سيارتك بدون كفيل وقسط المبلغ علي دفعات ميسرة حتي 60 شهر

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أشترى سيارتك بدون كفيل ، تمويل بالتقسيط الميسر علي دفعات مجدولة ، عرض تمويلي تم تصميمه من شركة مرابحة مرنة ، وذلك ليكون مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد بالمملكة العربية السعودية ، لشراء السيارة الأحلام ، حيث توفر الشركة هذا العرض التمويلي بمبالغ مالية كبيرة ، وبأسهل الشروط والمتطلبات ، كما توفر الشركة الفرصة لطالب التمويل ، لتقسيط المبالغ المالية علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.أهم مزايا تمويل السيارات المتاح لدي شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية
- برنامج تمويلي مصمم من قبل شركة مرابحة مرنة ليكون مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.
- مبالغ تمويلية كبيرة تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.
- تتيح شركة مرابحة مرنة لطالب التمويل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة.
- إجراءات سريعة وفورية لاستكمال طلب الحصول على تمويل السيارات المتاح لدي شركة مرابحة مرنة.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 5 سنوات .
- لا يحتاج طالب التمويل إلي وجود كفيل أو ضامن ، للاستفادة من هذا المنتج.
- تتيح شركة مرابحة مرنة لجميع العملاء ، إمكانية شراء السيارة التي يرغب بها من جميع الوكالات والمعارض داخل المملكة العربية السعودية.
- المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم الاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ، المتاح لدي شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية.
- تقديم عرض سعر السيارة التي يرغب طالب التمويل في الحصول عليها.
- كشف حساب بنكي للشخص المتقدم بالطلب.
- يجب إرفاق الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو الإقامة لطالب التمويل غير السعودي.
- العنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.
- يلزم لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل ، تقديم رخصة قيادة سارية الصلاحية.
- تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى من جهة العمل الخاصة بطالب التمويل ، والذي يحتوي على البدلات والراتب الأساسي وتاريخ الإلتحاق بالعمل.
- المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم الاستفادة من تمويل السيارات لدى شركة مرابحة مرنة.
- موظف القطاع الحكومي وموظف القطاع الخاص يمكنه الاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي الشركة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
- الحد الأدنى للدخل الشهري لموظف القطاع الحكومي هو 3000 ريال سعودي .
- أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري هو 6000 ريال سعودي.
- شهر واحد هو الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الخاص هو 12 شهر ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات المتاح لدي شركة مرابحة مرنة بدون كفيل للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً.
الوسوم
أشترى سيارتك بدون كفيل ، تمويل بالتقسيط الميسر علي دفعات مجدولة ، عرض تمويلي تم تصميمه من شركة مرابحة مرنة ، وذلك ليكون مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد بالمملكة العربية السعودية ، لشراء السيارة الأحلام ، حيث توفر الشركة هذا العرض التمويلي بمبالغ مالية كبيرة ، وبأسهل الشروط والمتطلبات ، كما توفر الشركة الفرصة لطالب التمويل ، لتقسيط المبالغ المالية علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.أهم مزايا تمويل السيارات المتاح لدي شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية
- برنامج تمويلي مصمم من قبل شركة مرابحة مرنة ليكون مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.
- مبالغ تمويلية كبيرة تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.
- تتيح شركة مرابحة مرنة لطالب التمويل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة.
- إجراءات سريعة وفورية لاستكمال طلب الحصول على تمويل السيارات المتاح لدي شركة مرابحة مرنة.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 5 سنوات .
- لا يحتاج طالب التمويل إلي وجود كفيل أو ضامن ، للاستفادة من هذا المنتج.
- تتيح شركة مرابحة مرنة لجميع العملاء ، إمكانية شراء السيارة التي يرغب بها من جميع الوكالات والمعارض داخل المملكة العربية السعودية.
- المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم الاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ، المتاح لدي شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية.
- تقديم عرض سعر السيارة التي يرغب طالب التمويل في الحصول عليها.
- كشف حساب بنكي للشخص المتقدم بالطلب.
- يجب إرفاق الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو الإقامة لطالب التمويل غير السعودي.
- العنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.
- يلزم لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل ، تقديم رخصة قيادة سارية الصلاحية.
- تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى من جهة العمل الخاصة بطالب التمويل ، والذي يحتوي على البدلات والراتب الأساسي وتاريخ الإلتحاق بالعمل.
- المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم الاستفادة من تمويل السيارات لدى شركة مرابحة مرنة.
- موظف القطاع الحكومي وموظف القطاع الخاص يمكنه الاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي الشركة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
- الحد الأدنى للدخل الشهري لموظف القطاع الحكومي هو 3000 ريال سعودي .
- أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري هو 6000 ريال سعودي.
- شهر واحد هو الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الخاص هو 12 شهر ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات المتاح لدي شركة مرابحة مرنة بدون كفيل للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً.
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