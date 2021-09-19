أشترى سيارتك بدون كفيل وقسط المبلغ علي دفعات ميسرة حتي 60 شهر

أشترى سيارتك بدون كفيل ، تمويل بالتقسيط الميسر علي دفعات مجدولة ، عرض تمويلي تم تصميمه من شركة مرابحة مرنة ، وذلك ليكون مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد بالمملكة العربية السعودية ، لشراء السيارة الأحلام ، حيث توفر الشركة هذا العرض التمويلي بمبالغ مالية كبيرة ، وبأسهل الشروط والمتطلبات ، كما توفر الشركة الفرصة لطالب التمويل ، لتقسيط المبالغ المالية علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

برنامج تمويلي مصمم من قبل شركة مرابحة مرنة ليكون مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

مبالغ تمويلية كبيرة تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

تتيح شركة مرابحة مرنة لطالب التمويل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة.

إجراءات سريعة وفورية لاستكمال طلب الحصول على تمويل السيارات المتاح لدي شركة مرابحة مرنة.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 5 سنوات .

لا يحتاج طالب التمويل إلي وجود كفيل أو ضامن ، للاستفادة من هذا المنتج.

تتيح شركة مرابحة مرنة لجميع العملاء ، إمكانية شراء السيارة التي يرغب بها من جميع الوكالات والمعارض داخل المملكة العربية السعودية.

المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم الاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ، المتاح لدي شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية.

تقديم عرض سعر السيارة التي يرغب طالب التمويل في الحصول عليها.

كشف حساب بنكي للشخص المتقدم بالطلب.

يجب إرفاق الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو الإقامة لطالب التمويل غير السعودي.

العنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.

يلزم لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل ، تقديم رخصة قيادة سارية الصلاحية.

تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى من جهة العمل الخاصة بطالب التمويل ، والذي يحتوي على البدلات والراتب الأساسي وتاريخ الإلتحاق بالعمل.

المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم الاستفادة من تمويل السيارات لدى شركة مرابحة مرنة.

موظف القطاع الحكومي وموظف القطاع الخاص يمكنه الاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي الشركة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

الحد الأدنى للدخل الشهري لموظف القطاع الحكومي هو 3000 ريال سعودي .

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري هو 6000 ريال سعودي.

شهر واحد هو الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الخاص هو 12 شهر ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات المتاح لدي شركة مرابحة مرنة بدون كفيل للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً.

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