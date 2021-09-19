أخبار اليمن : فلكي يمني يكشف موعد تراجع درجات الحرارة

فلكي يمني يكشف موعد تراجع درجات الحرارةكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الجمعة المقبلة.

وتوقع الفلكي الشوافي تراجع تدريجي بسيط في درجات الحرارة على معظم المناطق اليمنية مع نهاية الأسبوع،

وأشار الشوافي إلى استمرار هطول الأمطار على نطاق محدود اشبه بالاسبوع الماضي على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية غربية والسهول الساحلية المحاذية واجزاء بسيطة من السواحل بشكل عام سواء غربية وجنوبية وشرقية.

وأوضح الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أن تتأثر الهضاب الداخلية والصحاري برياح شمالية شرقية جافة قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق، تعمل على تقليل فرص هطول الأمطار.

ودعا الفلكي اليمني المواطنين إلى توخي الحذر.