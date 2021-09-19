رصدت لقطات فيديو لحظة انفجار بركان كومبريه فيخا في جزر الكناري الإسبانية، قبل أن تبدأ عملية قذف الحمم البركانية لساعات مستمرة مساء الأحد.
وأظهر المشهد المثير لحظة انفجار البركان، حيث ظهرت الأجزاء النارية تتطاير، بينما ينفث البركان الدخان والقطع الصخرية.
وثار البركان بجزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، الأحد، مرسل اسيلا من الحمم وعامودا من الدخان والرماد في الجو من متنزه كومبريه فيخا الوطني في جنوب الجزيرة.
وقالت حكومة الجزر إن السلطات بدأت إجلاء من يعانون من مشاكل في الحركة وبعض الماشية من القرى المحيطة قبل ثوران البركان في الساعة الثالثة و15 دقيقة بالتوقيت المحلي، على منحدر به أشجار في منطقة كابيثا دي فاكا القليلة السكان.
وفور ثوران البركان حثت البلدية السكان في بيان على "التزام أقصى درجات الحذر" وعلى البقاء بعيدا عن المنطقة وتجنب القيادة على الطرق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. لحظة انفجار بركان جزر الكناري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.