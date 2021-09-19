جدة - نرمين السيد - وقالت خدمة إطفاء الحرائق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "خدمة إطفاء حرائق فورت وورث تتواجد بموقع حادث تحطم طائرة تدريب عسكرية فى بحيرة وورث". وأضافت "أسفر الحادث عن تضرر منزلين بشدة، وإصابة 3 أشخاص يتلقون العلاج فى الوقت الحالى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحطم طائرة تدريب عسكرية أمريكية بولاية تكساس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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