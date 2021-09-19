مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار شرقى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية أن "انتحارى فجر نفسه داخل مركز مديرية شيرزاد بولاية ننغرهار، ونتيجة الانفجار، قتل شخص وأصيب 3 آخرين"، مرجحا أن "يكون القتيل والضحايا من حركة طالبان.
وكانت وكالة أسوشيتد برس، قد أشارت إلى أن الحكومة الجديدة طالبت النساء التزام المنازل، وسمحت فقط لبعضهن اللواتى لا يمكن إبدالهن بموظفين رجال بالعمل.
جاء ذلك وفق ما نقلته الوكالة، اليوم الأحد، عن رئيس بلدية كابول المؤقت، والذى ألقى بالضوء على القيود الجديدة المفروضة على النساء.
ويناقض القرار الجديد وعود أولية من قبل حركة طالبان بأنها ستكون متسامحة أكثر فيما يتعلق بحقوق النساء لاسيما فى العمل، ويذكر بحقبة حكم الحركة فى التسعينيات من القرن الفائت حيث كانت تمنع الفتيات من التعليم وتحرمهن الحق فى العمل والمشاركة فى الحياة العامة.
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