ميقاتي يوجه "نداء" للعالم العربي: نبحث عن الأخ الأكبر

دوت الخليج :- قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن بلاده تتطلع إلى "الأخ الأكبر العربي" لكي يساعد لبنان في تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي يمر بها.

وقال ميقاتي، في حديث لشبكة "CNN" نشر اليوم السبت: "لبنان هو بلد صغير في العالم العربي ونتطلع للأخ الأكبر من جميع الدول العربية ليأتي ويمسك بأيدينا ويخرج لبنان من هذه الفوضى وهذا هو ندائي للعالم العربي. لبنان مستقر سيفيد العالم العربي كله".

وأوضح أنه لم يتلق أي رد على هذا النداء سواء كان إيجابيا أم سلبيا خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه أعرب عن أمله في أن يجد ردا إيجابيا خلال الأيام المقبلة.

وردا على سؤال حول وجود حلفاء لـ"حزب الله" في حكومته، قال ميقاتي إنه غير مجبر على القبول على وجودهم في مجلس الوزراء.

وبين ميقاتي: "لدي وزيران صديقان لحزب الله، وحزب الله حزب سياسي موجود في لبنان، لذلك لا يمكنني تجاوز هذا المجتمع وهذا الحزب".

ويأتي ذلك بعد أن وصف ميقاتي، الجمعة، إيصال شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلها "حزب الله" إلى البلاد بأنه "انتهاك لسيادة لبنان".

وقال: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".

المصدر: "CNN" + وكالات