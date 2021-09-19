بالفيديو.. مياه الشلال "تتجه إلى الأعلى"

كونت الرياح العاتية ظاهرة طبيعية "غريبة"، بتحول سقوط مياه شلال أسترالي، إلى الأعلى، عوضا عن الانهمار إلى الأسفل.

وأظهرت لقطات فيديو الظاهرة الغريبة، بتطاير رذاذ مياه الشلال إلى الأعلى، من شدة الرياح القوية التي ضربت سيدني في أستراليا.

ووفقا لعلماء الطبيعة، فأن تلك الظاهرة تتحقق عندما تضرب الشلال رياح مرتفعة قادمة من المحيط القريب.

ووصلت سرعة الرياح لأكثر من 75 كم في الساعة في تلك المناطق، مما تسبب بارتطام قوي بحافة الشلال، وارتفاع المياه إلى الأعلى.