في وقت قاتل.. إيكاردي ينقذ باريس سان جيرمان من أنياب ليون

فاز باريس سان جرمان الفرنسي، الأحد، على ضيفه ليون، بهدفين مقابل واحد، لحساب الجولة السادسة من منافسات الدوري الفرنسي.
وكان ليون سباقا لتسجيل الهدف الأول من أقدام لوكاس باكيتا في الدقيقة 54، قبل أن يعدل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا النتيجة في الدقيقة 66 من ضربة جزاء.
وفي آخر دقائق المباراة، سجل ماورو إيكاردي هدف الفوز على ليون من ضربة رأسية.
وفي أعقاب هذا الفوز، واصل الفريق الباريسي تصدر الدوري الفرنسي بـ18 نقطة، فيما تجمد رصيد ليون في 8 نقاط بالمركز التاسع.
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