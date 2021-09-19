ريال مدريد ينتفض أمام فلنسيا ويقفز لصدارة الدوري الإسباني

سجل كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور هدفين قرب النهاية، لينتفض ريال مدريد ويحول تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 في ضيافة فلنسيا، ويقفز لصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد.
وتقدم هوجو بورو بهدف لفلنسيا في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وبدا أن صاحب الأرض سينتزع قمة الدوري.
لكن فينيسيوس أدرك التعادل قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، بعدما تلقى تمريرة من بنزيمة وسدد كرة أبدلت اتجاهها.
ورد فينيسيوس الهدية إلى زميله، وأرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها المهاجم الفرنسي إلى هدف في الدقيقة 88.
وأصبح رصيد ريال مدريد 13 نقطة من خمس مباريات، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب، وثلاث نقاط عن فلنسيا ثالث الترتيب.
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