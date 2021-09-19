بدء فرز الأصوات فى انتخابات مجلس الدوما الروسى

جدة - نرمين السيد - وقالت بامفيلوفا خلال تواجدها بمركز المعلومات التابع للجنة الانتخابات المركزية: "برجاء تشغيل العداد.. يجرى فرز الأصوات. التصويت فى روسيا قد انتهى".
وذكرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية، أن حزب روسيا الموحدة الحاكم، تقدم فى انتخابات مجلس الدوما بنيله 38.86% بعد فرز 10% من الأصوات.
ويتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابى مختلط: 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا فى الدوائر الفردية. ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 فى مجلس الدوما الروسى.
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