خطوات التقديم على مستحقات ساند في التأمينات الاجتماعية

خطوات التقديم على مستحقا ساند كانت من الأمور التي بينتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي تحرص بشكل دائم على توضيح خدماتها الإلكترونية للمستفيدين من عملاء المؤسسة والمشتركين، وفي ظل ما تتخذه المملكة من تدابير، قامت المؤسسة بتقديم الكثير من خدمات الدعم المدني والفني لمواجهة الآثار المتخلفة، وسنتعرف علي كيفية تقديم ساند والشروط والتي يجب تطابقها، وهي من الأمور التي يتم تنفيذها بشكل إلكتروني مثل التقديم على إعانة البحث عن عمل أو غيرها من الخدمات.

تنفيذ خطوات التقديم على مستحقات ساند

قالت التأمينات الاجتماعية أن نظام ساند أو نظام التعطل عن العمل يتيح للمستخدم أو المستفيد، تقديم طلب صرف البدل أو مستحقات ساند، ويستفيد من الخدمة المشتركون في التأمينات، وحول خطوات التقديم على مستحقات ساند فهي كالتالي:

تسجيل الدخول على حسابك الشخصي في تأميناتي أون لاين.

اختيار أيقونة التعطل عن العمل.

اختيار طلب ساند.

إدخال رقم الحساب البنكي الأيبان ومن ثم إرسال الطلب.

خدمات التأمينات الاجتماعية

وكانت المؤسسة قد قدمت العديد من الخدمات الإلكترونية، ودعت المواطنين المشتركين لديها، إلى الاستفادة من تلك الخدمات الإلكترونية المجانية بدون الحاجة إلى حضور الشخص طالب الخدمة إلى احد فروعها، حيث بإمكانية التقديم بطلبة عبر القنوات الإلكترونية في أي وقت، ومن أي وسيلة اتصال بالإنترنت، ومن بين خدمات التأمينات أون لاين:

الاستعلام عن بيانات المشتركين واستعراض بيانات الملف الشخصي.

حساب المعاش الشهري المتوقع

استعراض مدد الاشتراكات والأجور.

التحقق من اشتراكات العمل الحالية .

التحقق من أهلية المشترك لصرف تعويض التعطل عن العمل “ساند”.

وتمكينه من التقدم على صرف مستحقات ساند.

إصدار شهادة بمدد الاشتراك وسجل الأجور.

إدخال شكوى جديدة واستعراض .

متابعة الشكوى المدخلة.

تمكين المستخدم من تحديث رقم الجوال.

إصدار شهادة التزام تحويل مستحقات.

إصدار شهادة بمقدار المعاش.

تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تطوير خدماتها بشكل مستمر بما يوافق رؤية المملكة العربية السعودية المخططة لعام 2030، وخطط التحول إلى الرقمنة في تقديم الخدمات وتقليل الاعتماد على المعاملة الورقية، وعو ما يحقق السرعة في إنجاز أي طلب، ويوفر على المستخدم الكثير من الوقت الذي كان يضيع عند الانتظار في الفروع والمقرات .