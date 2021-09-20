واشنطن: لن نتردد فى مساءلة حزب الله على أنشطته المزعزعة للاستقرار

جدة - نرمين السيد - أكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث، اليوم الأحد، أن العقوبات على حزب الله اللبنانى جاءت بسبب "نشاطاته المزعزعة للاستقرار"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





وقالت جريفيث إن مسألة العقوبات ضد حزب الله لا تقتصر على الولايات المتحدة "بل المجتمع الدولى ككل". وأضافت "لن نتردد فى مساءلة حزب الله على أنشطته المزعزعة للاستقرار وعلى حساب الشعب اللبنانى". وأشارت المتحدثة إلى أن استيراد النفط من إيران والنشاطات المشابهة "يعرض لبنان للخطر". وذكرت أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على حزب الله "بمنعه استغلال الموارد اللبنانية وتأمين تمويله، وأوضحت: "نحن نلتزم بتضييق الخناق على الحزب". وأضافت: "ما يهمنا أن يكون هناك فى لبنان حكومة قادرة على القيام بدورها وتنفيذ الإصلاحات، ولا يخفى على أحد ما يعانى منه لبنان من أزمة طاقة وغيرها نتيجة سنوات من الفساد وسوء إدارة الموارد". وتابعت: "الإدارة الأمريكية سعت لايجاد حلول مستدامة لحل أزمة الطاقة فى لبنان واستيراد المحروقات من دولة خاضعة للعقوبات لا يصب فى مصلحة لبنان". والجمعة الماضية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدد من الأفراد لصلتهم بحزب الله. وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة وأفراد على صلة بميليشيات حزب الله المصنفة إرهابية.

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