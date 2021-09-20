5 أحزاب روسية تضمن مقاعد بالدوما بعد فرز 10% من الأصوات

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، نقلا عن البيانات الرسمية، أن حزب روسيا الموحدة، والحزب الشيوعى للاتحاد الروسي، والحزب الديمقراطى الليبرالي، وحزب "روسيا عادلة - من أجل الحقيقة"، وحزب الشعب الجديد، اجتازت نسبة الخمسة% التى تحتاجها لضمان مقعد واحد على الأقل فى الدوما.

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