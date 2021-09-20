حريق بمخيم للمهاجرين فى جزيرة ساموس اليونانية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس بلدية ساموس، يورغوس ستانتزوس، فى تصريح للوكالة، إن المخيم كان قد أُخلى بالكامل، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المهاجرين معهم أطفال تجمّعوا فى مرأب قريب من المخيم.
ويضم المخيم حاليا 300 شخص، يفترض أن يتم نقلهم الاثنين إلى مركز إيواء جديد خاضع لمراقبة مشددة دشّنه وزير الهجرة اليونانى السبت.
وكان من المقرر أن يتولى الجيش تفكيك مخيم "فاثي" بعد نقل المهاجرين منه، وأن يزيل الحاويات المقامة ضمنه بهدف تسليم قطعة الأرض إلى البلدية
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