هبوط أسعار النفط نتيجة ارتفاع الدولار

هبطت أسعار النفط، الاثنين، مواصلة الخسائر التي تكبدتها يوم الجمعة، بعد قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع، وارتفاع عدد الحفارات بالولايات المتحدة، على الرغم من أن ما يقرب من ربع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك مازال متوقفا عقب إعصارين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.4 في المئة إلى 71.67 دولار للبرميل في الساعة 00:59 بتوقيت غرينتش، بعد هبوطها 64 سنتا يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.4 في المئة إلى 75.07 دولار للبرميل بعد تراجعها 33 سنتا يوم الجمعة.

وهبط سعر النفط مع اقتراب الدولار من أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع عقب ارتفاعه يوم الجمعة نتيجة بيانات لمبيعات التجزئة الأميركية جاءت أفضل من المتوقع.

وعزز ذلك التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في خفض مشتريات الأصول في وقت لاحق من هذا العام.

كما أدى ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى الحد من ارتفاع أسعار النفط.

وقالت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز ارتفع تسعة إلى 512 في الأسبوع المنتهي في 17سبتمبر، فيما يعد أعلى مستوى منذ أبريل 2020، كما أنه يمثل ضعف العدد المسجل في هذا الوقت من العام الماضي.